Погибших при сходе лавины во Французских Альпах нет

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В результате схода лавины во Французских Альпах никто не погиб. Ранее сообщалось, что под снегом могут находиться не менее 10 человек.

В результате схода лавины во Французских Альпах никто не погиб. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на представителей горнолыжного курорта.

#BREAKING No victims in French Alps avalanche: ski resort — AFP news agency (@AFP) 7 марта 2017 г.

"Жертв при сходе лавины во Французских Альпах нет: горнолыжный курорт", - говорится в сообщении.

Как сообщил "Интерфакс", спасательные работы на месте схода лавины завершены. Ранее появилась информация, что под снегом могли находиться более 10 лыжников.

Сход лавины произошел на горнолыжной трассе в коммуне Тинь. По данным местной жандармерии, спасательная операция была затруднена плохими погодными условиями. Из-за плохой видимости к месту происшествия невозможно было направить вертолет.

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