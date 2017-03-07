Названа причина смерти Джорджа Майкла

Теги: Культура музыка великобритания смерть

Британский музыкант Джордж Майкл умер по естественным причинам. Согласно заключению коронера, у певца была болезнь сердца. Он также отметил, что поскольку смерть музыканта вызвана естественными причинами, расследование проводиться не будет.

Британский певец Джордж Майкл скончался от естественных причин. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на коронера.

#BREAKING Singer George Michael died of natural causes: coroner — AFP news agency (@AFP) 7 марта 2017 г.

Как сообщило со ссылкой на коронера агентство Associated Press, у певца была болезнь сердца, а также жировой метафорфоз печени. По словам старшего коронера Оксфордшира Даррена Солтера, вскрытие показало, что у музыканта была "дилатационная кардиомиопатия с миокардитом и жировая инфильтрация печени". Он также добавил, что поскольку смерть Джорджа Майкла была вызвана естественными причинами, расследование проводиться не будет.

Певец скончался в ночь на 26 декабря на 54-м году жизни. Артист умер у себя дома в британском городке Горинг. Как сообщил менеджер певца Майкл Липпман, тело музыканта нашли "мирно лежащим в постели".