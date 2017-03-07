Собянин наградил москвичек в канун 8 марта

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил накануне Международного женского дня группе жительниц столицы государственные награды, а также награды города. Церемония прошла в Белом зале мэрии.

Жительницы Москвы получили награды накануне 8 марта. "Мы по хорошей традиции накануне 8 Марта награждаем орденами, медалями, государственными наградами, наградами города Москвы особо отличившихся москвичек, которые своим трудом, умениями, талантом добились в этой жизни, добились не только ради себя, ради процветания нашего любимого города", - сказал Собянин.

Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена начальник технико-экономического управления объединения "Ингеоком" Людмила Хаустова. Среди награжденных - народная артистка России, актриса Московского драматического театра им. А.Пушкина Вера Алентова. Указом мэра Москвы она удостоена знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" 50 лет, передает Агентство городских новостей "Москва".

"Символом таких женщин, которые в своей жизни всего добиваются своим трудом, талантом, стала большая актриса, которая сыграла роль в 1970-х гг. в фильме "Москва слезам не верит", Вера Валентиновна Алентова, которая находится здесь. И это был действительно символ такой москвички, великой женщины. Многие из вас прошли так или иначе такой путь", - отметил мэр.

Поздравляя женщин с наградами, Собянин отметил, что во всех городских отраслях, даже самых тяжелых, трудятся женщины.

"Вообще Москва - это город с женским лицом, потому что во всех отраслях, даже очень сложных, очень трудных и порой опасных - везде мы видим наших милых женщин. Это и образование. Вы учите, показываете мир, рассказываете о нем, готовите к жизни наших детей. Это здравоохранение, когда вы принимаете роды, лечите и заботитесь о больных. Это и социальная защита, где вы заботитесь о престарелых, инвалидах, о людях, о тех, кто особо нуждается в заботе общества. Это и такие трудные отрасли, как стройка, транспорт, ЖКХ - везде мы видим наших женщин, которые достойно выполняют свою работу", - подчеркнул мэр.

Он также поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. "Позвольте поздравить вас с наступающим праздником Международным женским днем - любимым праздником нашей страны, когда мы все говорим вам огромное спасибо, когда мы все признаемся вам в любви, нежности, почитании. Хочу пожелать всего вам доброго, здоровья, успехов, заботы ваших близких", - заключил Собянин.

Группе жительниц столицы, среди которых работницы сфер здравоохранения, науки, промышленности, строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, объявлена благодарность мэра Москвы за трудовые успехи и многолетний добросовестный труд.