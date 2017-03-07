Трамп назвал Обаму "слабаком" по отношению к России

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По словам президента США, Барак Обама является "слабаком", так как он позволил России стать сильнее за последние восемь лет. Дональд Трамп отметил, что за это время наша страна сумела объединиться с Крымом и увеличить ракетный потенциал.

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего главу государства Барака Обаму "слабаком" из-за того, что он позволил России стать сильнее и присоединить Крым. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 марта 2017 г.

"В течение восьми лет Россия "давила" президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, присоединила Крым и увеличила ракетный потенциал. Слабак", - отметил глава государства.

Ранее Трамп неоднократно высказывался о международной политике бывшего президента США, считая ее плохой. В частности, он подчеркнул, что причиной перехода Крыма в состав России могла стать излишняя мягкость администрации Обамы.

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