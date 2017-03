Трамп назвал Обаму "слабаком" по отношению к России

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего главу государства Барака Обаму "слабаком" из-за того, что он позволил России стать сильнее и присоединить Крым. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends