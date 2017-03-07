МВД: картины Рерихов были изъяты по делу о мошенничестве

Теги: Уголовное дело обыск мвд музей обвинение розыск

В МВД заявили, что обыски в Международном центре Рерихов проводились в рамках дела о мошенничестве. Подозреваемым является бывший председатель правления одного из столичных банков. Из музея были изъяты картины, приобретенные им в период с 1990 по 2010 годы. В настоящее время обвиняемый объявлен в международный розыск и заочно арестован полицией.

Полицейские проводили обыски в Международном центре Рерихов в Москве по делу о мошенничестве. Из музея были изъяты картины, приобретенные бывшим председателем правления одного из столичных банков на похищенные у кредитной организации денежные средства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следствие располагает информацией о передаче фигурантом организации картин Николая и Святослава Рерихов в период с 1990 по 2010 годы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Преднамеренное банкротство", которое позже было переквалифицировано по статье "Мошенничество", - приводит слова Волк сайт министерства.

По ее словам, в 2016 году фигуранту этого дела было предъявлено обвинение. В настоящее время подозреваемый скрывается за пределами России. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Международном центре Рерихов было изъято около 200 экспонатов. Это произошло в ходе обысков, которые проходили в МЦР с участием сотрудников правоохранительных органов. По данным СМИ, сотрудники музея пытались перекрыть автомобилям полицейских выезд с территории, чтобы картины ее не покинули.

Читайте также:

В Международном центре Рерихов в Москве изъяли 200 экспонатов