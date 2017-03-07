СМИ: Саакашвили приказал потопить корабль с Жириновским и Лужковым

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Бывший заместитель главкома ВМС Грузии Виктор Челидзе рассказал, что летом 2004 года президент Михаил Саакашвили приказал потопить судно, на борту которого были Владимир Жириновский и Юрий Лужков. Ответственным за операцию назначили главкома ВМС Зураба Иремадзе, который не стал выполнять приказ и через два дня внезапно скончался.

"Квирис палитра", то есть "Палитра недели", на этот раз вышла в мрачных тонах. В интервью газете бывший заместитель командующего ВМС Грузии Виктор Челидзе срывает завесу тайны 13-летней давности, передает "ТВ Центр". Если верить отставному военному, Михаил Саакашвили в самые первые месяцы своего президентства отдал приказ главкому ВМС Зурабу Иремадзе уничтожить конкретное российское судно, приближающееся к берегам Абхазии.

"Саакашвили вызвал к себе Зураба и сказал, что из Сухуми идет корабль, на борту которого находятся Жириновский и Лужков, и этот корабль надо потопить. Мы этого не сделали, и через два дня Иремадзе умер при невыясненных обстоятельствах. Экспертиза проведена не была, меня не допрашивали", - сообщил Челидзе.

Речь идет о прогулочном катере "Акация", которое 11 августа 2004 года взяло курс на Абхазию. На борту в тот момент находились 40 членов ЛДПР, включая Владимира Жириновского. Делегация должна была обсудить вопросы поставки гуманитарной помощи автономной республике, которая переживала длительный замороженный конфликт с Тбилиси.

"Тогда Абхазия считалась официально частью Грузии, и Саакашвили запретил русским туристам появляться там. Приказ отдал. Представляете, какой! Тоже надо с юристами поговорить, привлечь к уголовной ответственности за приказ потопить судно с депутатами Государственной думы", - заявил Жириновский.

А вот бывший московский мэр Юрий Лужков, хоть и посещал летом 2004 года Абхазию, опроверг в интервью изданию Life факт нахождения на борту "Акации". "Мы не собирались вместе с Владимиром Вольфовичем никогда на одном судне и никогда не плыли в Абхазию. Когда Саакашвили не дал мне возможность прилететь в Абхазию нормальным образом, я туда тайком пробирался через Турцию", - сказал он.

Признание Виктора Челидзе, который до недавнего времени подвергался на родине преследованиям, лишь на первый взгляд кажется сомнительным. На волне успеха "революции роз" 3 августа 2004 Саакашвили, не тайно, а вполне публично приказал открывать огонь по всем российским судам, которые попытаются в обход Тбилиси войти в Абхазию. По мнению экспертов, такими действиями грузинский президент пытался "спровоцировать ситуацию". То, что не получилось в 2004 году, Михаилу Саакашвили удалось в 2008 году, добавляет в том же интервью Челидзе. Сюда можно включить и многочисленные провокации на границе с Абхазией, атаку на миротворческий батальон, когда погибли 10 российских военнослужащих, и наконец – полномасштабное наступление на Цхинвал, которое завершилось разгромом грузинской группировки.

В Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела. В том числе по обвинению в растрате госсредств. Экс-президент объявлен в розыск. Но сейчас у Саакашвили другая родина. Теперь уже бывший губернатор Одесской области заявляет – он надеется стать одним из "отцов-основателей новой Украины". Параллельно угрожает действующему президенту организовать беспорядки в Киеве – годы идут, политические приемы остаются прежними.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".