Москва последовательно доводит до Минска свою позицию по газу

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Москва имеет последовательную позицию в споре с Минском по газу, которая на рабочем уровне доводится до белорусских коллег. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова премьера Белоруссии о том, что газовый вопрос мешает участию Минска в евразийской интеграции.

Демонстративно бойкотировав декабрьскую встречу лидеров стран-членов ЕврАзЭС в Петербурге, в Бишкек Белоруссия все же присылает своего премьера. Хотя и эту площадку Минск в итоге использует для нападок на Москву. Нефтегазовый спор не разрешен, сетует Андрей Кобяков. А кризис в двусторонних отношениях по касательной бьет и по всему евразийскому экономическому сообществу. По крайней мере, так считает Беларусь, передает "ТВ Центр".

"Мы не разделяем эти два трека. В этой связи мы выражаем крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением договоренностей по условиям поставок энергоносителей и бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии", - отметил Кобяков.

Этот спич белорусского премьера явно не понравился премьеру российскому. Реверанс в сторону Евразийской экономической комиссии - фактически попытка втянуть третьего участника в двусторонний спор между Москвой и Минском. Последний откровенно требует надавить. Выступить единым фронтом, в случае отказа косвенно угрожая и дальше саботировать подписание совместных документов в рамках ЕврАзЭС.

"Исполнение достигнутых нами договоренностей и сам интеграционный процесс в целом становятся заложниками специфически понимаемых национальных интересов. По сути, в отношении других членов союза, которые не вовлечены в спор, возникает совершенно недопустимая ситуация. Эта ситуация сродни шантажу. Или вы повлияете на решение другой стороны в споре или мы ничего не подпишем. Считаю, что злоупотребление правом союза, а с правовой точки зрения это именно злоупотребление правом, неприемлемо", - подчеркнул Медведев.

Нагнетать ситуацию Минск начал еще в начале февраля. Сначала президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отозвать своих специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС. Чуть позже в прессу вбросили "утку" о том, что Беларусь якобы ведет подготовку к выходу из евразийского экономического сообщества, ОДКБ и Союзного государства России и Белоруссии. В это, правда, тогда мало кто поверил, учитывая последствия для самого Минска.

"Для той модели экономики, которая сейчас принята в Белоруссии, с ориентировкой на российский рынок. На работу в формате страны-корпорации, в которой нет внутренней конкуренции - и экономической, и политической - это крах. Это, в общем-то, развал экономики, за которой последуют и политические пертурбации", - заявил заместитель руководителя института стран СНГ Владимир Жарихин.

В итоге сообщение про выход Белоруссии из всех союзов с Россией моментально опровергли. Лукашенко созвал пресс-конференцию, из семи часов которой шесть он ругал Москву, сетуя на то, как она притесняет братский белорусский народ. Речь и о некоторых запретах на поставки продукции из Белоруссии. Ну и, конечно, про газ и нефть, которые Россия якобы продает Минску втридорога. Хотя на самом деле это не так.

"Ну, давайте, коллеги, прямо без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь не входили в состав нашего союза или представим себе вышли из состава союза, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам. Это порядка двухсот долларов за тысячу кубометров. Вот и все. И не нужно ничего доказывать, упражняться в подсчетах. Все было бы существенно и гораздо дороже. Об этом нужно помнить, когда блокируются решения, которые тормозят нашу интеграцию", - отметил Медведев.

Все это вообще как-то не по-союзнически, учитывая хотя бы ту помощь, что Москва оказывает Минску. Это и кредит на шесть миллиардов долларов. Плюс, беспошлинные поставки нефти и газа. За четыре года с 2011 по 2015 год российский бюджет из-за этого недополучил 22 миллиарда долларов. На эту сумму Россия фактически субсидировала белорусскую экономику. Но Минск посчитал, что цена на российские энергоресурсы все равно завышена и в одностороннем порядке решил платить меньше. Москва в итоге объемы поставок сократила. Лукашенко обиделся. Хотя, казалось бы, на что?

Пока этот спор, судя по пикировкам премьеров в Бишкек, так и остается неразрешенным. Хотя в Кремле во вторник поспешили успокоить, заявив о том, что уже идет подготовка к проведению высшего совета Союзного государства России и Белоруссии. Конкретной даты, правда, пока нет. И вряд ли она появится, говорят политологи, до того, как Лукашенко все же согласится умерить аппетит. Прежних преференций, похоже, уже не будет.

Александр Панюшкин, Павел Суменков, Александр Званцев, "ТВ Центр".