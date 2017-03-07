Путин и Орбан приветствовали решение Еврокомиссии по АЭС "Пакш"

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Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразили удовлетворение решением Еврокомиссии, одобрившей строительство новых блоков на венгерской атомной электростанции "Пакш", которая сооружается с помощью России.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразили удовлетворение решением Еврокомиссии по АЭС "Пакш". Как сообщила пресс-служба Кремля, эту тему лидеры двух стран обсудили во вторник во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе венгерской стороны.

Владимир Путин и Виктор Орбан также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. Были затронуты и текущие международные проблемы, представляющие взаимный интерес.