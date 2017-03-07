Глава МИД Турции выступит перед соотечественниками в Гамбурге

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Глава МИД Турции намерен выступить перед соотечественниками в Германии, несмотря на противодействие местных властей. Турецкий министр получил отказ от администрации Гамбурга, где было запланировано его выступление. Дипломат назвал это "постыдным и тенденциозным" явлением. За этим последовали более жёсткие обвинения из Анкары.

Несмотря на запреты, глава турецкого МИД отправляется в Германию. Во вторник Мевлют Чавушоглу планировал встретиться с турецкой диаспорой в Гамбурге, но местные власти разрешения не дали. Отношения между двумя государствами продолжают ухудшаться, передает "ТВ Центр".

"Мы не хотим портить отношения ни с одной страной, включая Германию. Но на недружелюбное отношение мы ответим соответственно. Европейские власти стали рабами расистских партий. Такое развитие событий вызывает беспокойство", - отметил министр иностранных дел Турции.

В последние несколько дней в Германии должна была пройти целая серия мероприятий с участием турецких политиков. Но на деле состоялось только одно - министр экономики Нихат Зейбекчи выступил перед соотечественниками в Кёльне. Говорили о Реджепе Эрдогане - 16 апреля в Турции пройдет референдум по поправкам в Конституцию, которые усиливают президентскую власть. В Германии будут голосовать 1,5 миллиона турков, но подобные агитационные встречи в других городах региональные власти запретили. Президент Эрдоган, который сам любит собирать многотысячные митинги, воспринял эти запреты как оскорбление.

"Германия, вы не имеете никакого отношения к демократии, и вы должны знать, что ваши нынешние действия ничем не отличаются от нацистского периода", - заявил Эрдоган.

Этим резким заявлением Турция не ограничилась. Берлин обвинили в "лицемерии" и создании благовидных предлогов для нарушения свободы слова. Посла Германии в Анкаре вызвали для разговора, а глава Минюста Турции Бекир Боздаг отменил в знак протеста встречу со своим немецким коллегой. Впрочем, в Берлине после заявления Эрдогана также последовал взрыв возмущений.

"Мы решительно отвергаем сравнение современной демократической Германии с Германией нацистской. Такие заявления являются абсурдными и приводят к единственному результату - преуменьшению преступлений национал-социализма", - отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Многие политики были куда более резки. Генсек входящего в правящую коалицию Христианско-социального союза Андреас Шойер назвал Эрдогана "деспотом из Босфора". Однако высшее руководство страны более сдержано в комментариях. Ангела Меркель, посещая благотворительный фонд, который, в том числе, работает и с Турцией, тщательно подбирала слова, говоря о германо-турецких отношениях.

"Я говорю от всего сердца. Такие неуместные заявления нельзя воспринимать всерьез. И нам абсолютно не нужно оправдываться, особенно на фоне избирательной кампании по конституционному референдуму в Турции", - заявила Меркель.

Впрочем, по мнению экспертов, последние события, безусловно, повлияли на состояние немецко-турецких отношений. Но за последние годы и так накопилось множество претензий друг к другу. Турцию до сих пор не пускают в Евросоюз, даже не дают безвизовый режим. Как оказалось, немецкий сатирик может безнаказанно оскорбить Эрдогана с экрана телевизора, и подобные личные выпады регулярно стали исходить из Германии. В то же время как партнера Анкару просят не пропускать беженцев на территорию Евросоюза.

"Евросоюз договорился выделить Турции три миллиарда евро, взамен этого Турция обещала ужесточить доступ беглых мигрантов и беженцев на территорию Европейского союза. Но, к сожалению, в полном объеме это соглашение так и не заработало", - отметил директор Центра Европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Берлин критикует Эрдогана за нарушения свободы слова и недоволен его слишком независимой политикой. Укрепляющий свою власть лидер устраивает далеко не всех. В Германии видят, что Анкара все сильнее сближается с Москвой и, по словам главы немецкого МИД, нельзя этого допускать.

Пётр Вершинин, Александр Терентьев, Максим Силаев, "ТВ Центр".