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На сайте WikiLeaks опубликована первая часть документов ЦРУ. Она состоит из около девяти тысяч материалов и файлов, которые содержат информацию о тайных хакерских операциях. По данным WikiLeaks, консульство США во Франкфурте-на-Майне является прикрытием для взломщиков, которые работают в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Портал WikiLeaks опубликовал первую часть документов ЦРУ под кодовым названием Vault 7. Об этом сообщается на сайте организации. Она состоит из около девяти тысяч документов и файлов, содержащих информацию о тайных хакерских операциях.

По данным WikiLeaks, американские разведчики с помощью вредоносных программ могут иметь доступ к операционным системам iOS, Android и Microsoft Windows с целью получения информации о перемещениях пользователя, а также его текстовых сообщений.

Кроме того, в опубликованных материалах говорится, что консульство США во Франкфурте-на-Майне является "хакерской базой" ЦРУ. Этот центр используется как прикрытие для взломщиков, которые работают в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

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