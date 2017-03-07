Суд оштрафовал Багдасарян еще на 22 тыс. рублей

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Мару Багдасарян оштрафовали еще на 22 тысячи рублей. Это решение было принято мировым судьей судебного участка №353 в Москве. Всего за 10 дней заседаний девушке назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 177 тысяч рублей.

Мировой суд оштрафовал злостную нарушительницу правил дорожного движения Мару Багдасарян еще на 22 тысячи рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского районного суда столицы Константина Тимошенко.

"Мировым судьей судебного участка №353 было рассмотрено четыре административных материала в отношении Багдасарян. Судья по результатам рассмотрения административного дела с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил ей наказание в виде административных штрафов на общую сумму 22 тысячи рублей", - сказал Тимошенко.

По его словам, Багдасарян не явилась на судебное заседание, а также не предоставила ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие. В сумме за десять дней судебных заседаний девушке назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 177 тысяч рублей.

Ранее Багдасарян заподозрили в подделке документов. Как сообщили в московском управлении ФССП, девушка пропустила выполнение назначенных судом обязательных работ по фальшивому больничному листу. 21 марта Савеловский суд рассмотрит иск прокуратуры о лишении ее водительских прав.

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