В Москве налетчики в медицинских масках ограбили "Евросеть"

Теги: ограбление Происшествие москва

На юго-востоке столицы во вторник произошло дерзкое ограбление салона связи "Евросеть". Налетчики, угрожая похожим на пистолет предметом, забрали деньги и скрылись. Они были в медицинских масках.

В Москве ищут двух подозреваемых в разбойном нападении на салон связи "Евросеть", который находится на Рязанском проспекте, дом №75. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 18:10.

"В салон связи вошли двое неизвестных в медицинских масках и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали деньги из кассы и скрылись", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Для розыска грабителей в Москве объявлен план "Перехват".