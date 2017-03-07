"Крупнейшая утечка": WikiLeaks обнародовал тысячи документов ЦРУ

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Организация WikiLeaks во вторник обнародовала почти девять тысяч документов, похищенных из офиса ЦРУ в Вирджинии. Это лишь первая часть масштабной серии публикаций, которая содержит информацию о глобальной слежке со стороны американской разведки.

Это самая грандиозная утечка информации, которая только случалась в истории. Так позиционирует свои новые публикации портал WikiLeaks, который выложил в открытый доступ информацию о шпионских программах американского ЦРУ, АНБ и британской службы MI-5, передает "ТВ Центр".

Редакция портала раскрывает масштаб настоящей кибервойны, которую ведёт, прежде всего, американская разведка. Более того, по данным WikiLeaks, программа "Амбрэдж" - это самая масштабная подборка наступательных технологий, украденных из вредоносных программ, производимых по всему миру. Соответственно, она позволяет её владельцам утраивать кибератаки "под ложным флагом". То есть от лица других кибер-групп, оставляя их "кибер-отпечатки". Сколько времени ЦРУ использовала это оружие, неясно, но теперь завеса секретности пала - WikiLeaks публикует первую часть серии под названием "Нулевой год", содержащую почти 9 тысяч документов и файлов из закрытой внутренней сети штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли.

"Недавно ЦРУ утратило контроль за большей частью своего хакерского арсенала... Этот необычайный набор, объем которого составляет несколько сотен миллионов строчек кода, предоставляет своему обладателю практически все возможности ЦРУ по проведению хакерских атак. И этот архив без всяких разрешений циркулирует среди хакеров и подрядчиков, в прошлом работавших на американское правительство", - сообщает WikiLeaks.

WikiLeaks сообщает, что средства, которыми располагает ЦРУ, позволяют взламывать фактически все современные операционные системы, включая iOS, Android и Windows. Под угрозой данные, которые хранятся в памяти "умных" телевизоров, в том числе таких ведущих производителей, как Samsung. Гаджет скрыто от его владельца может стать, например, жучком, или включить режим видеозаписи. Проникая в систему, программы способны считать любую информацию. При этом успешно взламывают все виды защиты, потому как эти технологии извлекают из мобильных приложений текстовые и мультимедийные файлы ещё до того, как программа производителя начинает шифрование данных. Прозрачными, оказывается, являются и все известные мессенджеры: WhatsApp, Telegram и Weibo.

По данным WikiLeaks, прикрытием штаба кибер-операций ЦРУ служит консульство США в германском Франкфурте. Его служащие обладают дипломатическими паспортами, и числятся в штате как сотрудников техподдержки Госдепартамента. По информации, которой располагает WikiLeaks, разведка пользуется услугами сторонних частных фирм. Так, вредоносное программное обеспечение для ЦРУ создавала компания Engineering Development Group.

"Мы с вами не защищены, потому что мы пользуемся, грубо говоря, смартфоном и обычным телефоном, а также любой чиновник, который так или иначе задействован даже в спецсвязи, как это было с госпожой Меркель, также будет прослушиваться. При том, что США создавали колоссальную сеть для того, чтобы можно было играть на опережение", - рассказал член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

Кто нанёс удар на опережение по американским спецслужбам, слив в открытый доступ ключи к такому оружию, неизвестно. Теперь наверняка последует немало любопытных отставок, а оправдываться придётся политикам.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".