Аваков призвал закрыть все отделения Сбербанка на Украине

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Глава МВД Украины призвал Нацбанк закрыть все отделения Сбербанка на территории страны. По словам Арсена Авакова, это должно быть сделано из-за того, что российский банк начал предоставлять услуги людям с паспортами ДНР и ЛНР.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что все отделения Сбербанка на территории страны должны быть закрыты из-за того, что банк начал предоставлять услуги людям с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине! Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самозваных ДНР и ЛНР", - отметил Аваков.

Ранее в феврале президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях Донецкой и Луганской народных республик. В свою очередь, во вторник стало известно, что Сбербанк начинает обслуживание клиентов с паспортами ДНР и ЛНР.

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