Главы генштабов России, Турции и США обсудили безопасность в Сирии

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Главы генштабов России, США и Турции обсудили борьбу с террористическими организациями в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Переговоры прошли в Анталье. Всеми сторонами была подчеркнута важность принятия дополнительных мер для предотвращения инцидентов в ходе операций.

Начальники Генштабов России, США и Турции во вторник провели переговоры в турецкой Анталье. Стороны обсудили дополнительные меры для предотвращения инцидентов в Сирии, передает "Интерфакс".

"Обсуждалась текущая ситуация по борьбе с террористическими организациями в Сирии в контексте повышения эффективности противодействия в будущем всем террористическим организациям", - сообщили в Минобороны России, отметив, что всеми сторонами была подчеркнута важность принятия дополнительных мер для предотвращения инцидентов в ходе операций.

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности в Сирии и Ираке.

С 18 января российская и турецкая авиации неоднократно наносили совместные удары по позициям исламистов в провинции Алеппо.

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