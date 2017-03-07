НБУ пригрозил введением санкций против "дочки" Сбербанка

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Нацбанк Украины введет санкции в отношении "дочки" Сбербанка, в случае подтверждения информации об обслуживании ей людей с паспортами ДНР и ЛНР. Ранее Арсен Аваков призывал НБУ закрыть все отделения российского банка на территории страны.

Национальный банк Украины инициирует санкции в отношении отделений Сбербанка в стране, если подтвердится информация об обслуживании российским банком людей с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте НБУ.

"В случае подтверждения этой информации, Нацбанк будет инициировать перед СНБО вопрос о применении санкций к дочернему банку Сбербанка России в Украине - ПАО "Сбербанк", - отмечено в сообщении.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков призвал НБУ закрыть все отделения Сбербанка на территории страны из-за того, что банк начал предоставлять услуги людям с паспортами Донецкой и Луганской народных республик.

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