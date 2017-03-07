Климкин поблагодарил Тиллерсона за поддержку Украины

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Павел Климкин в ходе встречи с Рексом Тиллерсоном поблагодарил США за солидарность в борьбе против России. По словам главы МИД Украины, поддержка американцев позволила его стране добиться прогресса. В свою очередь, госсекретарь США отметил, что они продолжат поддерживать украинцев.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора, Климкин поблагодарил США за солидарность в борьбе против агрессии России. По его словам, практическая поддержка, которую оказывают американцы, позволила Украине добиться прогресса в социально-экономическом преобразовании, а также в реформировании сектора безопасности и обороны.

В свою очередь, Тиллерсон отметил, что Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать украинцев. Он подчеркнул, что санкции в отношении России останутся в силе до полного выполнения Минских соглашений, прекращения агрессии в адрес Украины, а также деоккупации Донбасса и Крыма.

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