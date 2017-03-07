Гройсман рассказал, сколько Украина теряет от торговой блокады Донбасса

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о негативных последствиях для украинской экономики торговой блокады Донбасса. По его словам, Киев ежемесячно теряет от 75 до 150 миллионов долларов.

Украина несет значительные потери от торговой блокады республик Донбасса. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман. По его словам, ежемесячные потери - от двух до четырех миллиардов гривен (75-150 миллионов долларов).

"То, что мы забирали свой уголь и использовали в наших целях для металлургии и для энергетики, было в интересах Украины. Мы с этого получали налоги в бюджет, из которого финансировали все потребности. Поэтому за блокаду заплатит каждый украинец соответствующими потерями", - приводит слова Гройсмана ТАСС.

Ранее лидер ДНР Александр Захарченко объявил Украине торговую блокаду. По его словам, это сделано из-за бездействия киевских властей, которые так и не приструнили националистические батальоны, устроившие свою торговую блокаду республикам Донбасса. Также власти региона ввели внешнее управление на украинских предприятиях. В ответ Киев решил прекратить контакты с национализированными предприятиями Донбасса.