Владимир Путин поздравил женщин стихами Бальмонта

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В России и многих других странах мира в среду отмечают Международный женский день. Праздник этот появился в начале XX века как день солидарности женщин в борьбе за экономические и политические права. Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта стихотворением Константина Бальмонта.

Во множестве стран в среду отмечают Международный женский день. В России Восьмое Марта стал днём, когда мужчины получают лишний повод выразить слова любви и признательности прекрасной половине человечества. С праздником россиянок поздравил президент страны Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

"Очень образно и точно сказал о женщине один из наших поэтов так называемого "Серебряного века" Константин Бальмонт: "Женщина с нами, когда мы рождаемся. Женщина с нами в последний наш час. Женщина – знамя, когда мы сражаемся. Женщина - радость раскрывшихся глаз". В женщине мы ищем и всегда находим всё - и вдохновение и утешение. Женщина - источник нашей собственной жизни - и её продолжение в детях. Но и женщины нуждаются в нашей мужской поддержке. Мы будем помнить об этом. И не только сегодня. Будем делать всё, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой. Чтобы они чаще улыбались. Ещё раз от души поздравляю всех женщин с 8-м марта. Здоровья, успехов, радости, счастья. С праздником!" – отметил Путин.

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