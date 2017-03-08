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МГУ имени Ломоносова добился лучших за свою историю показателей в международном предметном рейтинге вузов, ежегодно составляемых британской компанией QS Quacquarelli Symonds.

МГУ вошел в список лучших вузов мира по версии QS. Университет вошел в топ-50 лучших вузов мира по семи предметам. Наивысшую позицию - 13-ую - МГУ занял в разделе "Лингвистика", передает "ТВ Центр".

Также в список лучших вошли еще несколько российских вузов: Санкт-Петербургский Горный институт занял 15-ое место по предмету "Инженерное дело - добыча полезных ископаемых". В области "Физика и астрономия" МФТИ на 42-ой строчке. И Новосибирский госуниверситет на 50-ом месте.