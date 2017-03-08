Белый дом опроверг встречу Трампа с Кисляком в 2016 году

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В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не проводил встречу с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в апреле 2016 года. Ранее американские СМИ написали, что Трамп "тепло поприветствовал Кисляка и трех других послов".

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс прокомментировала статью в газете Wall Street Journal, где утверждается, что Дональд Трамп в апреле прошлого года перед выступлением в фешенебельном отеле "Мэйфлауэр" в американской столице встретился с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

При этом, как отмечает издание Huffington Post, президент США якобы "тепло поприветствовал Кисляка и трех других послов". "Мы уже не помним, кому он мог пожать руку на приеме, мы не отвечали за то, кого пригласят и как их будут проверять. Утверждения о том, будто бы имела место "встреча", являются нечестными и в высшей степени вводят в заблуждение", - сказала Сандерс.

Ранее СМИ сообщали, что до того, как Джефф Сешнс был утвержден в должностях генпрокурора и главы Минюста США (Сешнс ранее занимал должность сенатора Алабамы – прим. ред.), он контактировал с Кисляком. Демократы считают, что темой их разговоров были президентские выборы и требуют отставки чиновника.

По мнению Трампа, претензии к генпрокурору США по поводу связей с Россией - это настоящая "охота на ведьм". А шумиху подняли демократы, чтобы "сохранить лицо", проиграв выборы.

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