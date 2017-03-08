Москвич зарезал собутыльника кухонным ножом в Москве

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В одной из квартир на северо-востоке Москвы полицейские нашли тело мужчины с ножевым ранением. Подозреваемый в убийстве уже задержан, возбуждено уголовное дело.

В квартире на Алтуфьевском шоссе, дом 86 обнаружен окровавленный труп мужчины. У 33-летнего мужчины были зафиксированы колото-резаные ранения левой подключичной области, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По адресу: ул. Полярная, дом 13/2, сотрудниками полиции задержан мужчина 1966 года рождения, который изобличен в том, что примерно в 14:00, находясь в квартире по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 86, в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре, кухонным ножом нанес гражданину смертельное ранение, после чего скрылся", - сказал источник.

По факту происшествия следователи завели дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".