На кремлевской стене появилось праздничное поздравление

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По случаю Международного женского дня в России проходит акция "Вам, любимые". Она стартовала в Москве на Красной площади.

Ровно в полночь с боем Курантов рядом со Спасской башней появилась необычная видео-открытка. На стене Кремля изобразили огромный букет в цветах российского триколора. Таким образом в столице решили поздравить прекрасную половину человечества, передает "ТВ Центр".

Акция с хештегом "Вам, любимые" набирает популярность в соцсетях. В интернете в среду даже запустили специальный сайт, на котором любой желающий может разместить собственное видеопоздравление.

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