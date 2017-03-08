На кремлевской стене появилось праздничное поздравление
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По случаю Международного женского дня в России проходит акция "Вам, любимые". Она стартовала в Москве на Красной площади.
Ровно в полночь с боем Курантов рядом со Спасской башней появилась необычная видео-открытка. На стене Кремля изобразили огромный букет в цветах российского триколора. Таким образом в столице решили поздравить прекрасную половину человечества, передает "ТВ Центр".
Акция с хештегом "Вам, любимые" набирает популярность в соцсетях. В интернете в среду даже запустили специальный сайт, на котором любой желающий может разместить собственное видеопоздравление.
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