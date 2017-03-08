Сотрудники российской полиции устроили флешмобы в честь 8 Марта

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Первыми в России цветы и подарки получили жительницы Владивостока. Там студенты юридического института МВД выстроились в гигантскую восьмёрку. Отмечают эту дату и в других российских городах. Даже несмотря на серьёзность профессии сотрудники правоохранительных органов устроили необычные флешмобы. В этот день каждый мужчина хочет сделать своё поздравление самым оригинальным и незабываемым.

Инспекторы Челябинска – с жезлами. Словно в симфоническом оркестре. Дирижируют эмоциями всех мужчин в стране. В Белгороде, для женщин - полицейская иллюминация. И кто бы мог подумать, что проблесковые маячки могут мигать так трогательно, передает "ТВ Центр".

Если 8 марта кого и остановят, то лишь для того, чтоб подарить цветы. С букетами даже служебные собаки. Мужчины в форме улыбаются. Но не потому, что приказ. А потому, что от всей души и от всего сердца. И что может быть дороже, когда такое обаяние в ответ. Из окон машин. На улицах. Делая селфи. Восьмого марта вальсирует и конный взвод. И суровый ОМОН. Поздравляет. Брутально, но так романтично.

Они словно гимназистки. Только стараются выглядеть строго. А на глазах слезы. Но не от холодного ветра, а поздравлений однокурсников. "Мы решили присоединиться к всероссийской акции 8 марта в каждый дом, ну и плюс мы решили, что это будет довольно забавно, и наши девочки не ожидали такого подарка, это было оригинально, весело", - говорит курсант Артур Марков.

В честь девушек, на плацу - построение. Весь состав юридического института МВД. Шеренги не ровные и не по уставу. И только с высоты видно почему. Цветы – куда же без них. Тем более, что желтые и красные. Они так подходят по цвету к шевронам и кокардам. И кто сказал, что в кителе нельзя быть немножко кокетливой.

Римма Кулаева – оператор беспилотника. Корректирует огонь бомбардировщиков и ведет воздушную разведку. Конечно, долг перед родиной, боевой пост, ответственность. Превыше всего. Но, кажется, так печально встретить восьмое марта без вечернего платья и каблучков. "Я бы хотела, чтобы на восьмое марта мне подарили лилии, цветы, я их очень сильно люблю, этот запах мне очень нравится", - говорит девушка.

Римма всегда знала, - ее подчиненные вовсе не "сухари" в камуфляжах. Но вряд ли предполагала, что мужчины готовы на такой поступок.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".