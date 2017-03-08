В Нью-Йорке волонтеры поздравили американок по российским традициям

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Международный женский день отмечают в среду во всём мире. Праздничные мероприятия проходят в крупнейших городах Европы и США. В их числе и Нью-Йорк.

В Нью-Йорке 8 марта на Таймс-сквер вышли волонтёры из России. Молодые люди одеты в белые куртки с надписью "Улыбнись". Они поздравляли всех проходящих мимо женщин и дарили им цветы, передает "ТВ Центр".

Если россиянки привыкли получать букеты в этот день, то для многих американок это стало настоящим сюрпризом. В США акция "Из России с любовью" прошла впервые. Однако организаторы планируют в следующем году провести её и в других американских городах.