СМИ: Обаму привели в ярость обвинения Трампа в прослушке

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Сенатор Джон Маккейн заявил, что русские хакеры помогают WikiLeaks, которая на днях опубликовала огромный архив ЦРУ. Между тем Wall Street Journal сообщает, что экс-президент США Барак Обама пришел в ярость, узнав, что Дональд Трамп обвинил его в организации прослушки телефонных разговоров команды действующего президента.

Вопрос этого дня – насколько достоверны секретные документы ЦРУ, опубликованные сайтом WikiLeaks. Их более восьми тысяч, раскрывающих конкретные технологии, при помощи которых американские спецслужбы следили за миллионами людей по всему миру, используя программы для взлома компьютеров, телефонов и других электронных устройств. В Белом доме проблему пока не признают, передает "ТВ Центр".

"Я не буду комментировать тему WikiLeaks. Эта информация ещё не достаточно исследована", - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Но эксперты по кибербезопасности склонны WikiLeaks доверять. Среди них человек, знающий "кухню" спецслужб изнутри – Эдвард Сноуден. "Продолжаю изучать опубликованные документы. И они выглядят подлинными. В WikiLeaks проделали грандиозную работу", - написал он в Twitter.

Тревогу бьют в американском Конгрессе: как бороться с угрозами кибератак и соответственно разоблачений на высоком уровне, непонятно. Но сенатор Джон Маккейн убеждён: за взломом серверов ЦРУ стоят всё те же "русские хакеры".

"Они продемонстрировали способность получить доступ к нашим самым секретным материалам. Если они могут взломать ЦРУ, то они могут взломать всё, что угодно. Я не могу возложить ответственность на русских, но очевидно, что у WikiLeaks есть связи с Россией", - отметил Маккейн.

Доказательств у сенатора нет. Однако именно их он требует у президента Трампа, который обвинил в прослушке своей штаб-квартиры перед выборами администрацию Обамы – ещё один громкий кибер-скандал недели. "Я думаю, президент Соединённых Штатов, заявивший о прослушке Trump Tower, должен предоставить информацию, на основании которой он сделал такие выводы. Это очень серьёзное обвинение в адрес предыдущего президента", - указал Маккейн.

Расследовать случаи с прослушкой Обамой Трампа и с возможным "русским следом" на американских выборах поручено комитету по разведке Конгресса. Первые слушания намечены на 20 марта. Но для американских граждан главным вопросом остаётся другой: как обезопасить себя от возможной слежки со стороны собственных спецслужб.

"WikiLeaks, кажется, имеет доступ к документам, которые говорят о программах, которые используют различные спецслужбы. Все связанные с интернетом устройства, можно взломать. А значит, скомпрометировать владельца. Поэтому необходимо понимать, где находятся ваши телефоны, компьютеры, телевизоры, камеры и радионяни", - рассказал эксперт по кибербезопасности Варун Бадхвар.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".