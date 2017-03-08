Предполагаемый сын Ким Чен Нама выступил с видеообращением

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Предполагаемый сын убитого в Малайзии Ким Чен Нама подтвердил гибель своего отца. Видео с обращением молодого человека в интернете опубликовала южнокорейская организация, которая помогает гражданам КНДР получить политическое убежище.

Вероятный сын Ким Чен Нама выложил видео с заявлением об убийстве своего отца. В 40-секундном ролике мужчина представляется как Ким Хан Соль - родственник северокорейского лидера. В подтверждение он демонстрирует паспорт. Также он сообщает, что вместе с ним находятся его мать и сестра, передает "ТВ Центр".

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура. После этого власти Малайзии выслали посла КНДР, а в Пхеньяне заявили, что не выпустят из страны малазийских граждан. И в среду на экстренное заседание собирается Совбез ООН. Будут обсуждать ужесточение санкций против КНДР в связи с запуском четырех новых баллистических ракет, которые упали в море в территориальных водах Японии.

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