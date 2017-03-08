Террористы захватили госпиталь в Кабуле

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В среду утром боевики напали на госпиталь в центре столицы Афганистана. Прогремело по меньшей мере три взрыва. СМИ сообщают о двух жертвах и более 10 пострадавших. Также стало известно, что террористы взяли в заложники медперсонал и больных.

Госпиталь в Кабуле вместе с сотрудниками и пациентами захвачен боевиками. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По некоторым данным, в нападении участвовали пять террористов. На них были белые халаты. Они устроили три взрыва, один из которых прогремел на автостоянке госпиталя. По предварительным данным, погибли два человека, еще 12 пострадали.

Террористы рассредоточены на разных этажах семиэтажного здания. Все подъезды к госпиталю блокированы силовиками.