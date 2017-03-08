В МИД Китая оценили состояние отношений с Россией

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Министр иностранных дел Китая Ван И рассказал о высоком уровне развития отношений между Москвой и Пекином. По его словам, эти связи "не подвержены влиянию внешних факторов и не могут ухудшаться под их воздействием".

Глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) оценил российско-китайские отношения. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы полны уверенности в китайско-российских отношениях. Отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между нашими странами существуют потому, что это является стратегическим решением обеих стран, принятым на базе ключевых интересов обеих сторон, а не потому, что так им удобнее", - пояснил министр, отметив, что отношения между Китаем и Россией не подвержены влиянию внешних факторов и не могут ухудшаться под их воздействием.

Ван И также выступил за то, чтобы Россия, Китай и США совместно способствовали сохранению глобального мира и стабильности.

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