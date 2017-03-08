В России утвердили национальную стратегию в интересах женщин
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев 8 марта утвердил национальную стратегию действий в интересах женщин, рассчитанную до 2022 года. В частности, планируется улучшить положение женщин в политической и экономической сферах.
Дмитрий Медведев в среду подписал распоряжение об утверждении "Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы". Документ опубликован на сайте российского правительства.
Как отмечается в тексте распоряжения, "создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением государственной политики".
Стратегия будет реализовываться в два этапа. Первый рассчитан на 2017-2018 годы. Он предусматривает "информационно-аналитическое, правовое и кадровое обеспечение государственной политики в интересах женщин".
На втором этапе, намеченном на 2019-2022 годы, планируется реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.