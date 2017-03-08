Ответственность за нападение на госпиталь в Кабуле взяли боевики ИГ

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Боевики запрещенной в России организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение на военный госпиталь в Кабуле. По последним данным, в ходе атаки погибли три человека, ранены порядка 70. Операция по ликвидации террористов продолжается.

К нападению на больницу в столице Афганистана причастна группировка "Исламское государство" (запрещена на территории России – прим. ред.). Об этом сообщает телеканал Tolo News.

В министерстве здравоохранения Афганистана сообщили, что в результате атаки на госпиталь погибли три человека, почти 70 пострадали.

Местные СМИ также сообщают, что силовики полностью очистили от боевиков пять этажей семиэтажного здания госпиталя. Операция по ликвидации террористов продолжается.

Ранее сообщалось, что в нападении участвовали пять террористов. На них были белые халаты. Они устроили три взрыва, один из которых прогремел на автостоянке госпиталя.