Сирийские ВВС ликвидировали более 40 боевиков в провинции Хама

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Сирийская авиация нанесла мощный удар по позициям "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" в районе города Хама. В результате были ликвидированы 40 террористов. Кроме того, подконтрольные Дамаску войска освободили от боевиков ряд районов города Дераа.

Сирийские ВВС уничтожили более 40 боевиков ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (обе организации запрещены на территории России – прим. ред.) в провинции Хама. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Кроме того, сообщается, что в городе Дераа армия Сирии взяла под контроль несколько зданий, уничтожив большое количество боевиков.

Всего число освобожденных сирийской армией населенных пунктов превысило 120. Количество вооруженных формирований, заявивших о присоединении к перемирию, составляет 127.