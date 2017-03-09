Собянин озвучил основные гарантии при расселении хрущевок

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В Москве начинается реализация масштабной программы по сносу пятиэтажек и строительству новых домов на их месте. Штаб по координации работ возглавил лично Сергей Собянин. Мэр Москвы в интервью "ТВ Центру" и другим СМИ рассказал, как будет проходить реновация "пятиэтажных" кварталов столицы.

Корреспондент: Сергей Семёнович, на Вашей встрече с Президентом Вы получили добро на разработку программы реновации пятиэтажек так называемых несносимых серий. Ну масштабы, конечно, впечатляют, таким образом, мы понимаем, что более полутора миллионов москвичей получат новое жильё, те люди, которые сейчас живут в домах пятидесятых — шестидесятых. Но в связи с этим есть вопрос: почему всё-таки реновация, а не капитальный ремонт?

Сергей Собянин: Такой вопрос действительно все задают, почему именно программа реновации, а не попытка каким-то образом отремонтировать, подновить существующие дома и таким образом решить эту проблему. К сожалению, косметическими методами эта проблема не решается, большинство пятиэтажек этого периода — индустриального периода домостроения, как он называется, — морально и физически устарели. Это и устаревшие фундаменты, разошедшиеся стены, провисшие балконы, инженерные коммуникации, которые замурованы в стенах и которые вытащить оттуда и отремонтировать практически тоже невозможно.

Даже если предположить, что мы каким-то образом отремонтируем эти дома, они через 10–15–20 лет всё равно в силу конструктивных своих особенностей, состояния несущих конструкций будут аварийными. Уже сегодня можно 10–15 процентов из этого жилфонда признавать аварийными, и этот аварийный фонд будет с каждым годом накапливаться и накапливаться. Что произойдёт? Мы с вами за 10–15 лет отремонтируем эти дома, а потом признаем аварийными и получим самый большой аварийный жилой фонд в стране. Ну это, наверное, никому не нужно — ни городу, ни, в первую очередь, самим жителям, которые будут жить в этих домах и ждать, пока они начнут разрушаться.

Никому не хотелось брать на себя такую огромную проблему, огромный воз вопросов, которые возникают в результате колоссальной программы реновации. Это вынужденная абсолютно мера, и мы учитываем пожелания огромного количества людей, которые к нам обращались. Всего около 250 тысяч граждан обратились к нам по решению данной проблемы. У нас есть обращения муниципальных депутатов практически всех районов Москвы, есть обращение городской Думы, Общественной палаты, то есть это проблема не сегодняшняя, она возникла, по сути дела, ещё в конце восьмидесятых, когда стало понятно, что этот жилой фонд, построенный на время строительства коммунизма, к сожалению, уже — тогда уже — малопригоден. Сегодня пришло время решать эту проблему уже другим способом — путём реновации кварталов вот этих морально и физически устаревших домов.

Корреспондент: А что будет с теми взносами, которые жители этих домов уже заплатили за капитальный ремонт?

Сергей Собянин: Важный вопрос. Те взносы, которые граждане заплатили, мы пустим на реновацию, на программу реновации этих кварталов, собственно, они пойдут для того, чтобы ускорить программу строительства новых домов. И при этом, как только эти дома будут включены в программу реновации, будет остановлена плата в фонд капитального ремонта. То есть дома, которые войдут в программу, жители тех домов перестанут платить в фонд капитального ремонта до тех пор, пока они не переселятся в новые дома. Это, мне кажется, очень важно для людей, чтобы они понимали, что с момента включения в программу они перестают платить за капитальный ремонт, взносы, которые ранее уплачены, пойдут на программу реновации.

Корреспондент: А куда будут переселять жителей? Могут ли они рассчитывать, что останутся в своём районе, где привычно для ребёнка — школы, сады.

Сергей Собянин: Это тоже очень важный вопрос. Слава богу, у нас есть уже большой опыт реализации предыдущей программы переселения из пятиэтажек. Вот сегодня, уже по факту, за последние годы я могу сказать, что 92 процента всех граждан, которые получают новые квартиры по программе переселения, они получают эти квартиры в том же районе, где они проживали и до этого. Часть получает в районах, которые граничат с их районом, но это уже больше как исключение. Практически все жители получают жильё там, где они живут, чтобы они, как вы правильно сказали, пользовались теми же детскими садами, школами, поликлиниками привычными. Это очень важно. Мы будем стараться реализовать программу именно таким способом.

Корреспондент: Сергей Семёнович, старые пятиэтажки простояли 50–60 лет. На какой срок эксплуатации будут рассчитаны новые дома, какие технологии вы будете использовать при строительстве?

Сергей Собянин: Конечно, мы не будем строить новых хрущёвок, это будут добротные дома, которые простоят как минимум сотню лет. Если вы помните, мы запретили в городе строительство панельных домов старых серий, поэтому и на строительство домов для реновации хрущёвок будут строиться либо монолит, либо панели нового поколения, энергоэффективные комфортные дома. И конечно, это дома, которые обеспечат другой уровень комфорта: хорошие, современные лифты, светлые холлы, приспособленность для маломобильных граждан, я имею в виду и инвалидов, и мам с колясками, и пенсионеров, это очень важно.

Корреспондент: После объявления разработки программы реновации нет ни одного жителя пятиэтажки, который бы не обсуждал варианты получения нового жилья. Планируете ли Вы советоваться с жителями, и в какой форме будете учитывать их мнение?

Сергей Собянин: Конечно, никому лишней работы не нужно. Мы будем переселять только те кварталы, где большинство граждан скажет: "Да, мы хотим, да, это необходимо". Для этого мы создаём специальную систему опроса граждан — собственников жилья в пятиэтажках, так, чтобы они высказали своё мнение. И с учётом только их мнения мы будем принимать решение включать тот или иной квартал в программу реновации, либо не делать этого.

Корреспондент: Сергей Семёнович, помимо того что люди должны остаться в своём районе, что, безусловно, прекрасно, что они будут жить в новых комфортабельных домах, людей ещё волнует количество квадратных метров. Ведь многие семьи стоят в очереди на получение нового жилья ещё с советских времен: там нормативы поменялись, у кого уже внуки-правнуки растут в этих квартирах. Вот могут ли семьи рассчитывать на увеличение метража, на квартиры большей площади?

Сергей Собянин: Если это очередники, действительно, в хрущёвках достаточно много очередников, которые, как вы сказали, стоят чуть ли не с советского периода времени, то очередникам будет представляться жильё по социальной норме. По опыту предыдущей программы порой приходится выделять даже не одну квартиру, а две или три квартиры. По крайней мере, такие варианты будут предложены. Если очередник по той или иной причине откажется, он будет переселяться так же, как все остальные. Если он согласится, значит, получит уже квартиру по тем нормативам, которые положены при получении жилья по очереди, так, чтобы два раза уже не переселяться.

Что касается остальных граждан, они будут получать метр в метр жилую площадь и, соответственно, все остальные нежилые площади, как правило, они больше, чем в хрущёвках. Я сам жил в хрущёвке, я очень хорошо знаю, какие там санузлы, какие кухни, какие прихожие. Сейчас уже такие помещения не строятся. Они гораздо больше и комфортабельнее, поэтому и общая площадь квартиры получается больше, чем та, которая была в хрущевке. Ну и качество этой квартиры совсем другое.

Я слышал, уже сегодня риелторы начали поднимать стоимость жилья в хрущёвках процентов на 20. Когда человек переселяется в новое жильё, то капитализация его квартиры увеличивается на 30–35 процентов. Это тоже важно для жителей понимать, что их жилье стоит дороже. Значит, они чувствуют себя с финансовой точки зрения тоже более уверенными. Но ещё раз скажу, что это, конечно, другого качества жилье.