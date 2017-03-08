Посетители Burger King в Москве подрались из-за свободного столика

Теги: полиция драка Происшествие

В ресторане быстрого питания Burger King на Бирюлевской улице две компании не поделили столик, из-за чего возникла потасовка. В результате происшествия пострадали несколько человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Две компании молодых людей во вторник вечером не поделили свободный столик в ресторане Burger King на юге Москвы. В ситуации сейчас разбирается полиция.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 22.20 в кафе в ходе возникшей ссоры, переросшей в драку, неизвестный нанёс резаную рану левой кисти гражданину 1981 года рождения, администратору кафе, который доставлен в медучреждение", - сообщил радиостанции "Говорит Москва" дежурный офицер МВД по Москве.

Не исключено, что по факту инцидента будет возбуждено уголовное дело.