В результате нападения боевиков на госпиталь в Кабуле погибли 30 человек

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Жертвами нападения боевиков на военный госпиталь в Кабуле стали более 30 человек, порядка 50 ранены. Об этом сообщили в министерстве обороны Афганистана. Ранее стало известно, что ответственность за атаку взяли на себя боевики "Исламского государства".

В результате нападения террористов на больницу в Кабуле погибли более 30 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства обороны Афганистана генерала Давлата Вазири.

"К сожалению, более 30 человек погибли и около пятидесяти ранены в результате сегодняшней атаки. Основная часть погибших и пострадавших - пациенты госпиталя и медики", - заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что к нападению на больницу причастна группировка "Исламское государство" (запрещена на территории России – прим. ред.).

В среду группа вооруженных людей, переодетых в униформу врачей, атаковала госпиталь. Боевики использовали автоматическое оружие и ручные гранаты. Прогремело три взрыва.