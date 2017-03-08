Еврокомиссар предрек "конец Европы" в случае победы Ле Пен

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Если лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выиграет президентские выборы во Франции, это будет означать конец всей Европы. Такое мнение высказал еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

Победа лидера Марин Ле Пен на выборах президента Франции "будет означать конец Европы". Об этом рассказал еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси в интервью газете Zeit.

Московиси напомнил, что Ле Пен хочет выйти из Евросоюза и зоны евро, при этом, по словам еврокомиссара, он не может себе представить ЕС или евро без Франции.

Московиси также рассказал, что не верит в победу Ле Пен. "Мой политический опыт подсказывает, что не нужно работать над планом "Б". Если вы это делаете, то как правило это означает, что вы не верите в план "А". Наш план "А" состоит в том, что она проиграет выборы", - приводит слова еврокомиссара ТАСС.

На прошлой неделе по запросу прокуратуры Ле Пен лишили парламентской неприкосновенности. Поводом послужила публикация в микроблоге, сделанная еще в декабре 2015 года.

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