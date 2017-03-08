В результате ДТП в Измайлово пострадали 5 человек

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В московском районе Измайлово столкнулись две машины. В результате ДТП пострадали пять человек.

Два автомобиля в среду столкнулись около дома №24 на Бойцовой улице. В аварии пострадали пять человек, четверо из которых направлены в медучреждения, рассказали ТАСС в правоохранительных органах Москвы. В то же время АГН "Москва" сообщает о двух пострадавших.

На месте инцидента работают специалисты. Они устанавливают обстоятельства ДТП.