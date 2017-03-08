Путин ожидает повышения зарплат врачей в 2018 году

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Президент России Владимир Путин заявил, что реализуемые в России программы строительства перинатальных центров дали колоссальный эффект. На встрече с медиками в Брянске глава государства также заявил, что ожидает роста уровня зарплат врачей до 200% от среднего по региону к 2018 году. По словам Путина, на сегодняшний день данный показатель достиг 180%.

Владимир Путин в среду в Брянске ознакомился с новым перинатальным центром местной городской больницы. В сопровождении вице-премьера Ольги Голодец и министра здравоохранения Вероники Скворцовой глава государства осмотрел операционный блок, палату интенсивной терапии, инкубатор для недоношенных новорожденных и центр телемедицины, позволяющий по видеосвязи общаться с врачами в других медучреждениях, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин также пообщался с одной из молодых мам. Президент поинтересовался ее самочувствием и теми условиями, которые созданы для пациенток в новом центре. После осмотра медицинского учреждения глава государства встретился с его сотрудницами и поздравил их с праздником. Владимир Путин отметил "колоссальный эффект" от реализации в стране программы строительства перинатальных центров, подчеркнув, что в России успешно преодолевается демографическая проблема.

"Никто не ожидал, никто не верил, что наши программы поддержки демографии так сработают. В прошлом году у нас показатели немножко снизились, но тренд все равно позитивный в демографии. Надо сказать, что в этом плане мы выгодно отличаемся от многих других так называемых развитых стран, особенно в Европе, где негативные демографические тенденции сохраняются. А нам удалось преодолеть эту тенденцию - в том числе и не в последнюю очередь благодаря строительству таких центров, в котором вы работаете. Вы знаете, мы начали это еще несколько лет назад - сначала в рамках программы "Здравоохранение" построили 25 центров. И сразу стало очевидным, что эффект колоссальный. Результат очень хороший, если не сказать блестящий: в некоторых регионах женская смертность материнская вообще до нуля упала", - отметил Путин.

На встрече с медиками президент также сообщил, что в 2018 году зарплата врачей должна достигать 200% от средней по региону, для младшего и среднего персонала - 100%. Сейчас, по словам Путина, зарплата врачей составляет 180% от средних доходов по региону.

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