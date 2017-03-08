Германия всерьез воспринимает информацию WikiLeaks о ЦРУ

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В МИД Германии рассказали, что серьезно относятся к публикации порталом WikiLeaks документов ЦРУ. В то же время внешнеполитическое ведомство заявило о невозможности оценить их подлинность.

Министерство иностранных дел ФРГ в среду прокомментировало масштабную публикацию порталом WikiLeaks документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Согласно утечке, консульство США во Франкфурте-на-Майне является прикрытием для взломщиков, которые работают в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, отмечает ТАСС.

"Мы серьезно относимся к инциденту и находимся по этому вопросу в постоянном контакте с нашими американскими коллегами", - заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ, отметив, что в ведомстве пока не могут оценить аутентичность обнародованных документов.

Накануне на сайте WikiLeaks была опубликована первая часть документов ЦРУ. Она состоит из около девяти тысяч материалов и файлов, которые содержат информацию о тайных хакерских операциях.