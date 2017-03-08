Граждане Грузии с 28 марта смогут посещать Евросоюз без виз

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Евросоюз опубликовал разрешение гражданам Грузии посещать Европу без виз. Оно вступит в силу в силу через 20 дней, то есть 28 марта.

Министерство иностранных дел Грузии 8 марта сообщило, что, в соответствии с опубликованным официальным журналом Евросоюза решением, граждане страны смогут посещать ЕС без виз с 28 марта.

"Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами Евросоюзе будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов", - говорится в сообщении ведомства.