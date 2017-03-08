"Захват заложников" в Москве оказался ссорой двух пьяных мужчин

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Полиция задержала мужчину, который удерживал своего собутыльника в квартире на юге Москвы. По предварительным данным, на фоне потребления алкоголя у них возникла ссора.

Полицейские задержали мужчину, который захватил "заложника" в доме на юге Москвы. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

"Сотрудники полиции задержали мужчину, который в доме на улице Мусы Джалиля захватил заложника и вел себя неадекватно. Злоумышленник доставляется в отдел полиции, пострадавших в ходе инцидента нет", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, задержанный находится в нетрезвом состоянии. Сообщается, что у него возник бытовой конфликт с собутыльником, который тоже направлен в полицию для разбирательства.