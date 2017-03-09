Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с "Рособоронэкспортом"

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В нижней палате Конгресса США одобрили проект оборонного бюджета, согласно которому, Пентагон должен прекратить сотрудничество с "Рособоронэкспортом". Отменить запрет можно будет только если это потребуется в интересах безопасности США.

Проект оборонного бюджета на 2017 год одобрен в нижней палате Конгресса США. Как сообщает "Интерфакс", документ запрещает Пентагону сотрудничать с "Рособоронэкспортом".

За этот документ высказался 371 член палаты представителей. Против него проголосовало 48 человек.

В документе утверждается, что американское военное ведомство не может заключать любые контракты и корпоративные соглашения с российской компанией, а также ее дочерними структурами. Также Минобороны США не может давать им гранты, кредиты или кредитные поручения.

Отмена запрета может произойти только если это потребуется в интересах безопасности США. Глава Пентагона должен будет убедить обе палаты Конгресса в том, что "Рособоронэкспорт" больше не поставляет "летальную военную технику" правительству Сирии. Кроме того, российские вооруженные силы должны "покинуть Крым", а якобы действующие на Украине "агенты России" должны прекратить предпринимать усилия "по дестабилизации" ситуации на востоке страны, передает ТАСС.

Ранее бывший президент США Барак Обама подписал закон о запрете на сотрудничество между Пентагоном и Минобороны России. Это произошло до истечения полномочий экс-главы Белого дома.