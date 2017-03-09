Российские военные доставили 3 тысячи порций еды в Алеппо

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Более трех тысяч порций еды доставили российские военные в сирийский город Алеппо. Всего же специалисты Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели шесть гуманитарных акций.

В Сирии специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон за сутки провели шесть гуманитарных акций в городе Алеппо. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Местные жители получили более трех тысяч порций горячей еды. Походные кухни были установлены сразу в шести кварталах. Раздача продовольствия проходила в школах и мечети. Кроме того, идет подготовка партии продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов для доставки в населенные пункты провинций Алеппо, Латакия и Дамаск.

Российские самолеты десантировали в осажденный террористами Дэйр-эз-Зор свыше двадцати тонн гуманитарных грузов, полученного властями Сирии по линии ООН.