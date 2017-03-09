Протесты фермеров в Афинах завершились столкновениями с полицией

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Греческие фермеры, недовольные повышением налогов, вышли на акцию протеста в Афинах. Митинг завершился столкновениями с полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ.

Столкновениями с полицией завершилась в Афинах массовая акция греческих фермеров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Около здания Министерства сельского хозяйства они протестовали против повышения налогов и необходимости обязательных отчислений в фонды социального страхования. Затем манифестанты попытались проникнуть внутрь помещения и стали забрасывать стражей правопорядка камнями. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В акции приняли участие около тысячи фермеров, некоторые из них прибыли в Афины даже с острова Крит.