При пожаре в приюте в Гватемале погиб 21 ребенок

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21 ребенок погиб в результате пожара в приюте для несовершеннолетних в Гватемале. В больницах остаются более 20 детей.

В Гватемале 21 ребенок стал жертвой сильного пожара в приюте для несовершеннолетних. Сейчас в больнице находятся еще 25 пострадавших, состояние десятерых оценивается, как крайне тяжелое. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Трагедия произошла недалеко от столицы центральноамериканской республики. Накануне пожара там вспыхнули беспорядки. Подростки взбунтовались против жестокого обращения и плохого питания. 60 из них сбежали из заведения. Оставшиеся в знак протеста начали поджигать матрасы - это и могло стать причиной пожара. Парламент страны потребовал провести тщательное расследование. В связи с гибелью детей в Гватемале объявлен трехдневный траур.