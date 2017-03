Статуя Свободы в Нью-Йорке погрузилась во мрак

Свобода погрузилась во мрак. Одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка в полночь по местному времени осталась без подсветки, передает "ТВ Центр".

Аварийное отключение длилось почти час. Оно не затронуло только верхнюю часть статуи Свободы - корону и факел. Причиной перебоев в подаче электроэнергии стало введение в строй нового резервного генератора. Его меняют в ходе восстановительных работ после урагана Сэнди 2012 года.

The #StatueOfLiberty has gone dark tonight. Lights off. America's closed. #DayWithoutAWoman started early pic.twitter.com/J2lzAnEz18