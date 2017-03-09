Число жертв взрыва на свадьбе в Ираке увеличилось до 30

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Не менее 30 человек погибли, 26 пострадали в результате серии взрывов, прогремевших во время свадебной церемонии близ города Тикрит на севере Ирака. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Серия взрывов прогремела во время свадебной церемонии недалеко от иракского города Тикрит. По последним данным, жертвами атаки стали 30 человек, еще столько же получили ранения, сообщает "ТВ Центр".

Пояса смертников привели в действие четыре экстремиста. Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Тем временем, формирования иракских войск продолжают продвигаться в глубь центральных кварталов Мосула. Однако боевики, несмотря на поддержку с воздуха антиигиловской коалиции во главе с США, оказывают ожесточенное сопротивление. Зачастую, жертвами таких авиаударов становятся мирные жители, которых игиловцы не выпускают из города.

Накануне военные отбили здание национального музея. Сейчас он представляет собой груду развалин. Гуманитарная ситуация в Мосуле близка к катастрофической - не хватает продовольствия, медикаментов и питьевой воды. С начала операции по освобождению города свои дома были вынуждены покинуть более двухсот тысяч жителей.