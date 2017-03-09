Экс-губернатор Юты согласился стать послом США в России
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Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсмэн согласился стать послом США в России. Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп официально предложил ему эту должность.
Экс-губернатор штата Юта Джон Хантсмэн принял предложение президента США Дональда Трампа стать послом страны в России. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник, близкий к политику.
О возможном назначении Хантсмэна послом в России стало известно 1 марта. По данным источника в администрации США, политик обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Издание Politico сообщило в четверг, что Хантсмэну было официально предложено возглавить диппредставительство в Москве.
Таким образом, Хантсмэн может в третий раз стать послом США. При президенте Джордже Буше-младшем он был возглавлял дипломатическое представительство в Сингапуре, а при Бараке Обаме - в Китае.
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