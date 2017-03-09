Два человека погибли в ДТП с уборочной машиной на МКАД
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Минувшей ночью на западе МКАД произошло столкновение легкового автомобиля и уборочной машины, в результате чего погибли два человека. Причины ДТП выясняются.
В Москве минувшей ночью на 59 км внутренней стороны МКАД автомобиль Chevrolet столкнулся с машиной коммунальной службы. В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
"Легковой автомобиль марки Chevrolet столкнулся с грузовиком на 59 километре внутренней стороны МКАД около 03:00. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки", - сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.
ГИБДД выясняет причины ДТП.