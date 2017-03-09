Госдеп и Пентагон обвинили Россию в нарушении договора о РСМД

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Россия не выполняет договор о РСМД, заявили представители Пентагона и Госдепа США. В Соединенных Штатах подчеркнули, что российская сторона развертывает вопреки соглашению новую крылатую ракету наземного базирования. Ранее обвинения в несоблюдении договора звучали из Москвы в адрес Вашингтона.

Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал ВВС Пол Селва обвинил Россию в развертывании вопреки договору о ракетах средней и малой дальности (РСМД) новой крылатой ракеты наземного базирования. Об этом сообщает ТАСС.

"У меня нет достаточно информации относительно их (Москвы, - прим. ред.) намерений, позволяющей прийти к какому-либо иному выводу, кроме заключающегося в том, что они не намерены возвращаться к соблюдению (ДРСМД)", - отметил Селва на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил.

Вместе с тем, он подчеркнул, что США и Россия не начали новую гонку вооружений. Селва добавил, что Москва и Вашингтон продолжают работать в двустороннем порядке и сторонам известно о состоянии арсенала друг друга.

О нарушении Россией договора о РСМД заявил и руководитель пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер. По его словам, американские должностные лица совершенно четко разъяснили российским коллегам суть претензий Вашингтона, которые связаны с выполнением договора о РСМД. При этом он не уверен, что новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон затрагивал эту тему в недавнем разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Мы изложили это. Не уверен, что это сделал сам госсекретарь", - отметил он.

Тонер добавил, что такой обмен мнениями точно происходил "на других встречах других официальных лиц" России и США. По его словам, вывод о нарушении Россией договора о РСМД содержался и в специализированном докладе Госдепартамента США за минувший год.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором, ссылаясь на неназванных официальных лиц США, также написала о нарушении договора со стороны России.

Аналогичные обвинения звучат из США с 2014 года. В Москве их отвергают и предъявляют Вашингтону встречные претензии.

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